Форум продлится до 12 апреля 2024 года.

Форум продлится до 12 апреля 2024 года.4 ноября на ВДНХ стартовала международная выставка Россия, центральной экспозицией которого является пространство Москвы. Столица представлена в различных сферах. Город подготовил для посетителей форума свыше 500 мероприятий по десяти тематическим направлениям.На выставке "Россия" представлены главные достижения 89 регионов нашей страны, результаты работы федеральных министерств, корпораций и общественных организаций, то есть все лучшее, что есть в социальной и культурной сферах.Символично, что местом проведения международного форма выбран возрожденный ВДНХ. Совокупно экспозиции российских регионов охватывают 67 объектов главной выставочной площадки страны и занимают территорию площадью более 265 тысяч квадратных метров.Форум продлится до 12 апреля 2024 года, вход свободный. Среди мероприятий большой интерес у жителей и гостей столицы вызывают встречи с экспертами, которые проходят в пространстве Москвы.К примеру, до 3 декабря специалисты будут рассказывать о комфортной городской среде в ходе получасовых выступлений.Желающие могут задавать им вопросы. Так, 24 ноября эксперты обсудят влияние экскурсий на городскую среду, 28 ноября — мировые тренды в благоустройстве, 29 ноября — цифровую доступность, 1 декабря — ассистивные технологии.25 ноября перед гостями форума выступит основатель стартапов, резидент инновационного центра "Сколково" Денис Тятлин. Он представит экологические проекты.На следующий день эксперт по территориальному развитию Вероника Федотова познакомит всех желающих с тактическим урбанизмом и успешными практиками его применения в российских городах.Почетным гостем выставки станет художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. 2 декабря он расскажет о том, как искусство меняет культурный облик города.3 декабря продюсер, сооснователь студии "Главкино" Илья Бачурин раскроет потенциал столицы как источника вдохновения и комфортной среды для развития творческого потенциала.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что на форуме "Россия" столица покажет инновационные проекты для регионов.