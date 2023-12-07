В Суздале прошли тактические учения в музее деревянного зодчества. Какую легенду отрабатывали,...

В Суздале прошли тактические учения в музее деревянного зодчества.Какую легенду отрабатывали, расскажет Ангелина Свищ.- Подразделения расставлять: схему,карту, штаб. Антон тебе - резервные водоисточники.Деревянное наследие Владимиро-Суздальской земли в огне - страшный сон историка и легенда учений МЧС. Первыми в условные дым и огонь заходят газодымозащитники. Роман на этой должности 5 лет, он и его коллеги первые прибыли на место происшествия и кинулись искать пострадавших , а так же спасать предметы исторического наследия. Разведчики сообщают подразделением снаружи о том, где находится очаг возгорания.Степан Кершин старший пожарный Пожарно-спасательной части №26 г. Суздаль:- Отрабатываем как это все будет происходить. Заранее чтобы знать куда бежать, в основном это изучение объекта идет, чтобы знать где что находиться, где кто может находиться и условно это все ликвидировать и отработать.Ангелина Свищ:- Стендап: По сценарию: горит дом зажиточного купца из села Лог. Причина возгорания короткое электро замыкание - опасный фактор не только для деревянных домов. Работу МЧС усложняет быстрое распространение огня.Условный очаг возгорания на первом этаже. У спасателей есть четкий план на подобные экстренные случаи. Сначала осмотр территории, эвакуация персонала, после развертывание штаба. В среднем деревянный дом сгорает за 30 минут. Вот сейчас для полного тушения условного пожара понадобилось всего 19 минут.Артем Зайцев, начальник пожарно-спасательной части №26 г. Суздаль:- Мы как подразделение охраняющее Владимиро- Суздальский музей заповедник довольно таки часто проводим учение на объектах именно Владимиро- Суздальского музея заповедника. это у нас не первая и не последняя учение, у нас 80% их проводится.Музей деревянного зодчества для учений выбран не неслучайно. В следующем году Суздаль отметит тысячелетие , а уже через несколько недель город превратится в новогоднюю столицу России. Наплыв туристов ожидается большой. Поэтому отработка алгоритма действий при чрезвычайной ситуации, как со стороны пожарных, так и со стороны работников музея просто необходима.Максим Кисленко, начальник газодымозащитной службы первого спасательного отряда МЧС России по Владимирской области:- Учения, в первую очередь, для повышения профессиональной подготовки подразделений пожарной охраны. Чтобы должностные лица ознакомились с объектом, узнали какие-то тонкости.Пожары на территории музея уже случались. В 2011 году пострадал купол церкви. С тех пор подобных случаев не было.Анна Берченко, заведующая музеем деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Здесь находятся преимущественно памятники середины 18 века - начало 19 века, построенные из дерева, привезенные из всех районов. Некоторым из них более двухстах лет, поэтому к мерам противопожарной безопасности мы относимся с особым уважением.В учениях было задействовано 8 единиц техники и 45 человек личного состава. Их слаженность и скорость работы может спасти наследие прошлого, ведь каждая минута на счету.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"