Яйцо пашот – это классическая французская закуска, представляющая собой яйцо, сваренное без скорлупы в кипящей воде, при этом желток остается жидким, а белок – твердым. Правильно приготовленное яйцо пашот выглядит эстетически привлекательно и обладает приятным вкусом. Чтобы добиться идеального результата, необходимо соблюдать определенные правила и технику приготовления. Рассмотрим пошагово, как правильно варить яйца пашот.

Яйцо пашот – это классическая французская закуска, представляющая собой яйцо, сваренное без скорлупы в кипящей воде, при этом желток остается жидким, а белок – твердым. Правильно приготовленное яйцо пашот выглядит эстетически привлекательно и обладает приятным вкусом. Чтобы добиться идеального результата, необходимо соблюдать определенные правила и технику приготовления. Рассмотрим пошагово, как правильно варить яйца пашот.Ингредиенты:Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций);Вода — 1 литр;Уксус — 1 столовая ложка;Соль — 1 чайная ложка.Инвентарь:Кастрюля среднего размера;Венчик;Шумовка;Ложка;Чашки для яиц.Шаг 1: Подготовьте водуНаполните кастрюлю водой наполовину и поставьте ее на огонь.Доведите воду до слабого кипения — температура должна быть около 80-90 градусов Цельсия. Важно, чтобы вода не кипела интенсивно, а лишь слегка бурлила.Добавьте в воду уксус и соль. Уксус помогает белку сразу схватиться, сохраняя форму яйца, а соль улучшает вкус готового блюда.Шаг 2: Подготовьте яйцаВозьмите свежее яйцо комнатной температуры. Если яйца хранились в холодильнике, достаньте их заранее, чтобы они успели согреться.Осторожно разбейте яйцо в чашку, стараясь не повредить желток.Шаг 3: Создайте водоворотКогда вода начнет слабо кипеть, возьмите венчик и начинайте энергично мешать воду в центре кастрюли, создавая воронку.Продолжайте мешать, пока не образуется устойчивый водоворот.Шаг 4: Опустите яйцо в водуВлейте яйцо в центр водоворота, осторожно наклоняя чашку к краю кастрюли.Белок мгновенно начнет сворачиваться вокруг желтка, образуя аккуратную форму.Готовьте яйцо 2-3 минуты, пока белок полностью свернется, а желток останется жидким.Шаг 5: Извлеките яйцоИспользуя шумовку, аккуратно извлеките яйцо из воды.Положите яйцо на тарелку, чтобы оно остыло.Шаг 6: ПодавайтеЯйцо пашот можно подавать отдельно или в составе других блюд, например, на тосте с беконом или в сочетании с овощами.Если яйцо получилось неидеальным, попробуйте снова, следуя вышеуказанным шагам.Советы для успешного приготовления:Используйте свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму.Если вода слишком активно кипит, уменьшите огонь.Для облегчения процесса можно воспользоваться специальными формами для яиц пашот.Следуйте этим простым рекомендациям, и у вас получится идеальное яйцо пашот, которое порадует вас и ваших гостей.