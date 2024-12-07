Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своей связи с принцем Гарри, но и из-за растущего недовольства со стороны голливудской элиты.

Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своей связи с принцем Гарри, но и из-за растущего недовольства со стороны голливудской элиты.После ухода из королевской семьи в 2020 году Маркл стремилась наладить карьеру в индустрии развлечений, однако ее попытки столкнулись с серьезными препятствиями. В результате, как сообщают источники, вокруг нее был объявлен негласный бойкот.Согласно информации издания The Times, подкаст, который создала Маркл, был отменен после всего лишь 12 эпизодов. Кроме того, ее ожидаемое кулинарное шоу, снятое летом, до сих пор не увидело свет. Эти неудачи вызывают вопросы о ее способности адаптироваться к новой реальности в мире развлечений.Бренд образа жизни, запущенный Меган, также столкнулся с трудностями. Проблемы с товарными знаками и бюрократическими процессами затормозили его развитие. В то время как идея продажи варенья и лакомств для собак должна была вызвать интерес, реакция американской аудитории оказалась более чем сдержанной.Том Сайкс, редактор The Daily Beast, отметил, что влияние Маркл в Голливуде начало угасать. По его словам, те влиятельные личности, которые ранее поддерживали ее, теперь избегают прямых контактов. Круг ее знакомых значительно сократился, что контрастирует с популярностью ее соперницы — Кейт Миддлтон.Корреспондент NewsNation Паула Фройлих также высказала мнение о том, что отсутствие успеха приводит к падению "с тотемного столба важности" Она добавила, что в Лос-Анджелесе люди могут реагировать на нее с недовольством и пренебрежением.