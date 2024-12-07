Проверьте свою эрудицию и знание популярных фраз, попробовав завершить известные выражения. Это увлекательное занятие не только проверит вашу память, но и поднимет настроение, возвращая приятные воспоминания.

Проверьте свою эрудицию и знание популярных фраз, попробовав завершить известные выражения. Это увлекательное занятие не только проверит вашу память, но и поднимет настроение, возвращая приятные воспоминания.ВОПРОСЫ1. Не говори гоп, пока не . . . .А. ПопБ. ПерепрыгнешьВ. Дали слова2. «Не можешь — научим, не хочешь . . . ».А. Не научимБ. ЗаставимВ. Придется3. . . . правды нет.А. ГазетахБ. ЛюбвиВ. В ногах4. За вещи, сданные в гардероб, гардероб . . . .А. Вас благодаритБ. Ответственности не несетВ. Отвечает5. «По утрам шампанское пьют или аристократы или . . . »А. ДегенератыБ. С похмельяВ. Дураки6. Крошка сын к . . . пришелА. МамеБ. ОтчаяниюВ. Отцу7. Много будешь знать, скоро . . . .А. СостаришьсяБ. Все узнаешьВ. На пенсиюОТВЕТЫ1. Б. Перепрыгнешь2. Б. Заставим3. В. В ногах4. Б. Ответственности не несет5. А. Дегенераты6. В. Отцу7. А. Состаришься