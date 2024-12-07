Проверьте свою эрудицию и знание популярных фраз, попробовав завершить известные выражения. Это увлекательное занятие не только проверит вашу память, но и поднимет настроение, возвращая приятные воспоминания.
Проверьте свою эрудицию и знание популярных фраз, попробовав завершить известные выражения. Это увлекательное занятие не только проверит вашу память, но и поднимет настроение, возвращая приятные воспоминания.
ВОПРОСЫ
1. Не говори гоп, пока не . . . .
А. Поп
Б. Перепрыгнешь
В. Дали слова
2. «Не можешь — научим, не хочешь . . . ».
А. Не научим
Б. Заставим
В. Придется
3. . . . правды нет.
А. Газетах
Б. Любви
В. В ногах
4. За вещи, сданные в гардероб, гардероб . . . .
А. Вас благодарит
Б. Ответственности не несет
В. Отвечает
5. «По утрам шампанское пьют или аристократы или . . . »
А. Дегенераты
Б. С похмелья
В. Дураки
6. Крошка сын к . . . пришел
А. Маме
Б. Отчаянию
В. Отцу
7. Много будешь знать, скоро . . . .
А. Состаришься
Б. Все узнаешь
В. На пенсию
ОТВЕТЫ
1. Б. Перепрыгнешь
2. Б. Заставим
3. В. В ногах
4. Б. Ответственности не несет
5. А. Дегенераты
6. В. Отцу
7. А. Состаришься