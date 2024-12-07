Останки жителя Владимирской области обнаружили поисковики в сентябре 2024 года.

6 декабря 2024 года во Владимирской области проводили в последний путь останки бойца Николая Телегина, погибшего в 1941 году.Погребение останков прошло в селе Бутылицы Меленковского района. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, красноармеец Телегин погиб во время боев в Смоленской области. Николай Павлович Телегин был призван на фронт в августе 1941 года, вскоре он пропал без вести. Последнее письмо семья получила от бойца 1 октября того же года.Останки солдата были обнаружены 26 сентября 2024 года в Ельнинском районе Смоленской области благодаря работе поисковых отрядов. Личность Телегина удалось установить по медальону, который нашли при нём.Прощание прошло у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Траурный митинг был организован поисковым движением региона.