Разгул коронавируса и наступление холодов практически свели протесты в Белоруссии на нет. Это позволило действующему режиму выиграть для себя немного времени.

Разгул коронавируса и наступление холодов практически свели протесты в Белоруссии на нет. Это позволило действующему режиму выиграть для себя немного времени.Однако специалисты считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всё равно будет вынужден покинуть пост в обозримом будущем. Аналитики напоминают, что спрос на перемены среди граждан никуда не исчез.Эксперт в области континентальной интеграции Алексей Дзермант считает, что события в Белоруссии могут пойти по украинскому или молдавскому сценарию. По словам аналитика, это подразумевает подкуп политиков и партий и постоянным беспорядкам в парламенте.Известный российский экономист Михаил Делягин, в свою очередь, прочит стране ещё более мрачное будущее. Специалист уверен, что Александр Лукашенко уйдёт из власти через год, но после этого жизнь в Белоруссии отнюдь не станет лучше. Делягин пояснил, что в случае усиления влияния экологических активистов в Европе Минск рискует потерять один из основных источников дохода – транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза.По мнению экономиста, Светлана Тихановская – далеко не худший претендент на пост Лукашенко. Эксперт считает, что к власти может прийти "либеральный отморозок", после чего Белоруссия "вымрет". Делягин прогнозирует, что при таком раскладе в течение пяти лет половина населения страны уедут за рубеж, а государство будет разграблено.