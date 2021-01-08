Глава региона опубликовал фотографию из церкви. Других подробностей посещения мероприятия в рождественскую ночь он не сообщил.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретил Рождество в одном из храмов региона с детьми. Об этом Владимир Владимирович написал на своей официальной странице Вконтакте.Глава региона опубликовал фотографию из церкви. Других подробностей посещения мероприятия в рождественскую ночь он не сообщил. На снимке Владимир Сипягин находится в защитной маске, как и окружающие.Напомним, что вчера редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что во Владимире праздничные богослужения прошли с рекомендаций Роспотребнадзора.