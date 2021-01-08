Среди причин ЧП – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, аварийный режим работы приборов и электросетей.

По информации владимирского МЧС, на 8 января 2021 года в области зарегистрировано 52 техногенных пожара. Интересно, что за первую неделю 2020 было также потушено 52 возгорания.В результате происшествий погибли четверо, ещё один пострадал. Среди причин ЧП – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, аварийный режим работы приборов и электросетей.Хронология смертельных возгораний в новом году выглядит следующим образом:3 января – на пожаре в гараже в Собинке мужчина.4 января – здесь же «казармы», было эвакуировано 80 человек.5 января – в Вязниковском районе торговый павильон, площадь возгорания составила 800 квадратных метров;6 января – в Гусь-Хрустальном районе в частном доме мужчина.7 января – уже в райцентре на пожаре в МКД женщина.