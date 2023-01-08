Начальник ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области привлечён к административной...

Начальник ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области привлечён к административной ответственности за нарушение срока оплаты исполненного контракта.Как установила Кольчугинская межрайонная прокуратура, у СИЗО в ходе закупки у единственного поставщика заключен контракт на поставку бытовых холодильников. Заказчик был обязан оплатить поставленный товар в течение 7 дней с даты подписания документов о приемке.Несмотря на выполнение юридическим лицом условий контракта, свои обязательства по оплате заказчик своевременно не исполнил, чем нарушил права хозяйствующего субъекта.По результатам проверки прокурором в отношении начальника СИЗО возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.Работа в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото из архива ГТРК "Владимир"