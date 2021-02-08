На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (32 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. г. Радужный, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 688 случаев заболевания (5376 сл. в г. Владимире, 3102 сл. в Гусь-Хрустальном, 2683 сл. о. Муром, 1786 сл. в Ковровском, 1532 сл. в Александровском, 1500 сл. в Петушинском, 1189 сл. в Юрьев-Польском, 1164 сл. в Вязниковском, 940 сл. в Кольчугинском, 858 сл. в Суздальском, 833 сл. в Собинском, 678 сл. в Гороховецком, 631 сл. в Меленковском, 615 сл. в Киржачском, 572 сл. в Камешковском, 558 сл. в Селивановском, 337 сл. в Судогодском, 334 сл. в г. Радужном