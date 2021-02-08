После серии пожаров в жилых домах в 33 регионе начали гореть гаражи. Только за утро 8 февраля сгорело сразу два капитальных строения. Около 6 утра в посёлке Мелехово на Новой улице сгорает

После серии пожаров в жилых домах в 33 регионе начали гореть гаражи. Только за утро 8 февраля сгорело сразу два капитальных строения. Около 6 утра в посёлке Мелехово на Новой улице сгорает большой гараж из бетонных блоков. Пожарные с огнём справились быстро и не дали огню перекинуться на другие постройки. Впрочем, в гараже сгорел автомобиль