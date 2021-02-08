Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Собрания Исламского Совета Ирана Багером Галибафом. Парламентарии обсудили сотрудничество двух стран в бизнесе, здравоохранении, энергетике и других актуальных вопросах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Собрания Исламского Совета Ирана Багером Галибафом. Парламентарии обсудили сотрудничество двух стран в бизнесе, здравоохранении, энергетике и других актуальных вопросах.Необходимо переводит диалог в конкретную плоскость, отметил Вячеслав Володин. Он призвал создавать все условия для активного сотрудничества бизнеса России и Ирана и появления новых совместных проектов.Володин предложил до середины года провести в Иране заседание Комиссии высокого уровня с участием предпринимателей и представителей власти. Необходимо поскорее восстанавливать торговые связи, пострадавшие от пандемии, указал председатель Госдумы.Спикер отметил особые отношения Москвы и Тегерана. "Мы считаем, что нельзя использовать двойные стандарты и сообща боремся с этим, видим, какой вред наносят санкции и торговые войны", – сказал спикер ГД.Володин напомнил, что США пытаются продвигать свой дорогой газ на европейском рынке, пытаясь выдавить оттуда российские энергоносители. Происходящее председатель Госдумы назвал проявлением торговой войны.Спикер призвал руководствоваться решениями ООН и поддержать международные институты, которые противодействуют вмешательству в дела суверенных стран.Также Володин и Галибаф обсудили проведение Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму. Планируется участие России Китая, Турции, Пакистана, Афганистана. Мероприятие должно пройти в Москве в конце года, уточнил Володин.Обсудили парламентарии и вопросы здравоохранения. Галибаф поблагодарил Россию за первые партии российской вакцины от коронавируса. В свою очередь Володин указал на неприемлемость позиций США и некоторых стран Евросоюза, которые препятствуют распространению лекарств.