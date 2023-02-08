Артист сожалеет о случившемся.

Артист сожалеет о случившемся.В начале января президент Украины ввел персональные санкции против 119 человек. В скорбный список попал и Филипп Киркоров, который к тому же был лишен украинских государственных наград и званий. Хотя какую угрозу он представляет для Незалежной – вопрос.Тогда король российской эстрады отреагировал на это с юмором. "Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке (Владимир Зеленский – Прим. ред.) слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу", – заявил артист.Сегодня он снимается в клипе, который станет частью военно-патриотического фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Он рассказывает о событиях 1945 года, когда русские и украинцы вместе пришли к победе над фашизмом. И как же актуально это звучит сегодня!"Я только что вернулся из Америки, где побывал, в том числе, и на шоу цирка "Дю Солей", – рассказал Киркоров "Дни.ру". – И там в одном номере вместе работают русские и украинские артисты. Вот так, через искусство, мы и должны объединяться!".Но, увы, пока все обстоит иначе. "90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться", – вздыхает исполнитель.Напомним, Таисия Повалий ранее заявила: "Когда в Киеве проходила "Песня года", многие наши артисты принципиально отказывались от участия. А я всегда выходила на одну сцену с Филиппом Киркоровым, с Машей Распутиной, с Ларисой Долиной".