Председатель СК ждёт подробный доклад.

В Москве, видимо, устали от регулярных жалоб владимирцев в разные инстанции и решили сами разобраться в проблеме со ЖК «Дуброва парк». Вопросом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.Как сообщили в пресс-службе Следкома, после очередных публикаций в СМИ, он поручил руководителю СУ по Владимирской области Артёму Кулакову проанализировать обстановку и дать правовую оценку действиям чиновников и ведомств. Председатель СК ждёт от коллеги подробный доклад.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что дольщики жилого комплекса, который строят уже шесть лет, видеообращение к Владимиру Путину.