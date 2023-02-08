Муромской городской суд признал ранее судимого местного жителя виновным в краже и попытках кражи автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, в

Муромской городской суд признал ранее судимого местного жителя виновным в краже и попытках кражи автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, в ночь на 24 апреля 2020 года осужденный взломал замок двери Kia Rio, припаркованной у дома №26 по улице Орловская, проник в салон, завел двигатель и скрылся с места. Хозяин