9 февраля 2023 года по народному календарю, отмечается Златоустов день, православная церковь...

9 февраля 2023 года по народному календарю, отмечается Златоустов день, православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых в христианстве святых Иоанна Златоуста. Жители Руси всегда почитали Иоанна Златоуста, бывшего богословом и архиепископом Константинополя. С именем святого связан народный праздник. Еще 9 февраля называют Златоустьевым огнем и верят: если в этот день все поленья в печи разом загорелись, значит, в семье будет царить мир и достаток.Что можно делать в Златоустов день?Нужно обязательно испечь пироги-расстегаи, это блюдо считалось традиционным в этот праздник.9 февраля следует зажечь свечу и поставить ее в главной комнате дома или квартиры. Свечной огонь должен гореть на протяжении всего дня, тогда в течение года все домочадцы будут здоровы, а в семье будут царить мир, любовь и достаток.В молитвах было принято обращаться к Иоанну Златоусту. Его просили о помощи в учении и духовных силах. Также в этот день читали особый заговор от зубной боли.Что нельзя делать в Златоустов день?Нельзя в Златоустов день использовать для топки печки сырые дрова – в доме на целый год поселятся печали и несчастья.Нельзя дарить и получать подарки – большая беда случится. Если так случилось, то взамен дайте монетку.Плохой день для шопинга, особенно для покупки одежды и обуви — вместе с обновками можно получить новые проблемы в той или иной области жизни.Нельзя топить печь обычным способом. Надо сложить дрова так, чтобы они вспыхнули одновременно, тогда год будет плодотворным, а в доме воцарится счастье и удача.Народные приметы:Облака идут против ветра – к снегу.Крупный рогатый скот сучит задними ногами – ожидай снежного дня.Запотели стекла в доме – к стуже.Северный или северо–восточный ветер сулит малооблачную погоду надолго.Собаки валяются на снегу – к вьюге.Звезды в тумане, светят тускло и кажутся высокими – к оттепели со снегом.После метелей у снежных сугробов гребни закруглены – к урожаю.Стекла окон потеют зимой – к теплу, а летом – к дождю.Фото pxfuel