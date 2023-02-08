Актер Владимир Сычев выдал все подробности.
Актер Владимир Сычев выдал все подробности.
В далеком 1991
году актер и звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев женился в первый
раз. Юноше было всего 20 лет, а его избраннице и того меньше — всего 17.
Любопытно, что мама невесты оригинально поздравила молодых со свадьбой. Подарком
стали целых 100 долларов.
"Мама жены
работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов", — делится
Сычев с .
По рассказам
Психа из "Физрука", на эти деньги пара отправилась в Крым. Они гуляли
по ресторанам, ели шашлыки, набивали чемоданы едой и пили шампанское. Вот уже
правда — отметили на широкую ногу. Вот так оригинально теща Владимира Сычева
избавилась от детей в медовый месяц.
К сожалению, брак
просуществовал всего два года. Только спустя несколько лет Владимир встретил
свою судьбу — супругу Алесю. Именно с ней Сычев создал крепкую семью и родил
двоих дочерей. Вместе муж и жена живут уже 23 года. Сейчас девушка не работает,
полностью отдаваясь любимой семье.
В одной из интервью
актер признается, что очень хочет подарить супруге настоящую свадьбу на
годовщину отношений. К счастью, осталось совсем немного, и Владимир Сычев уже
может строить планы на грандиозное событие.