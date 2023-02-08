Актер Владимир Сычев выдал все подробности.

Актер Владимир Сычев выдал все подробности.В далеком 1991году актер и звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев женился в первыйраз. Юноше было всего 20 лет, а его избраннице и того меньше — всего 17.Любопытно, что мама невесты оригинально поздравила молодых со свадьбой. Подаркомстали целых 100 долларов."Мама женыработала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов", — делитсяСычев с .По рассказамПсиха из "Физрука", на эти деньги пара отправилась в Крым. Они гулялипо ресторанам, ели шашлыки, набивали чемоданы едой и пили шампанское. Вот ужеправда — отметили на широкую ногу. Вот так оригинально теща Владимира Сычеваизбавилась от детей в медовый месяц.К сожалению, бракпросуществовал всего два года. Только спустя несколько лет Владимир встретилсвою судьбу — супругу Алесю. Именно с ней Сычев создал крепкую семью и родилдвоих дочерей. Вместе муж и жена живут уже 23 года. Сейчас девушка не работает,полностью отдаваясь любимой семье.В одной из интервьюактер признается, что очень хочет подарить супруге настоящую свадьбу нагодовщину отношений. К счастью, осталось совсем немного, и Владимир Сычев ужеможет строить планы на грандиозное событие.