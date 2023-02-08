Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного...

Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного обсуждению кадровых проблем ИТ-отрасли.Сегодня, 8 февраля, в Общественной палате (ОП) РФ прошел круглый стол «Помочь, увлечь, объединить — какие меры поддержки нужны кадрам ИТ-отрасли». На нем эксперты обсудили возможности дополнительных мер поддержки ИТ-отрасли. В частности, рассказали, как еще можно помочь ИТ-специалистам и почему стоит обратить внимание на кадры из других стран.ИТ-отрасли в последние несколько лет оказывается совершенно беспрецедентная помощь во всех смыслах и в первую очередь — финансовая поддержка, отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Общественного совета при Минцифры РФ, заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, однако и задачи предстоит решать грандиозные.В свою очередь заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что ИТ-специалисты сегодня вовлечены в процессы активного импортозамещения, они не просто делают социальные сети или развлекательные сайты, а поддерживают цифровую инфраструктуру нашей страны, работоспособность важнейших сервисов, обеспечивают кибербезопасность, в том числе, оборонных и стратегических предприятий.В рамках круглого стола эксперты затронули и тему кадрового дефицита в российской ИТ-отрасли.«Над решением этой задачи активно работают, — отметил Рифат Сабитов — Практически в каждом вузе есть программа подготовки ИТ-специалистов, даже в гуманитарных, потому что происходит цифровая трансформация всего общества, всех отраслей экономики. Однако необходимо обеспечить соответствие предоставляемого ИТ-образования реальным потребностям, биться не за количество выпускников, а за их качество», — подчеркнул Рифат Сабитов.С ним согласен директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. По его словам, государство и общественные организации сегодня делают действительно очень много для того, чтобы кадровый рынок в стране развивался, а образование и профессиональная переподготовка для специалистов были доступнее.Благодаря подобным инициативам уже есть положительный эффект. Так, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина отметила, что динамика численности ИТ-специалистов в России растет. Кроме того, несмотря на все известные события февраля прошлого года, крупные ИТ-корпорации не закрыли найм специалистов.Юлия Горячкина призвала уделить особое внимание масштабированию текущих образовательных проектов по программированию для детей. Спикер напомнила, о проекте «Урок цифры», который поддерживает Минпросвещения и Минцифры России. Кроме того, в прошлом году Минцифры запустило бесплатные курсы «Код будущего».«В этой связи мы идем в тренде со всеми остальными странами, при этом на всей территории страны существуют клубы программирования для детей», — подчеркнула Юлия Горячкина.Развивая данную тему, Рифат Сабитов заострил внимание участников на необходимости создания целостной интегрированной программы цифровой грамотности для детей, обеспечивающей их адаптацию в условиях цифровой трансформации, а также способной выявить в раннем возрасте склонность к ИТ-технологиям с тем, чтобы обеспечить преемственность уровней образования в данной сфере.«Следует обсудить эту тему в рамках больших публичных слушаний на площадке Общественной палаты с участием специалистов в области образования, психологов, профильных экспертных структур», — предложил Рифат Сабитов.Рифат Сабитов отметил, что несмотря на востребованность IT-специалистов, их целевое обучение для крупных корпораций, увеличение количества учебных мест в ведущих вузах, проблема трудоустройства по-прежнему существует. Для ее решения необходимо ее обсуждение и выработка предложений с участием Минцифры, крупнейших работодателей, вузов. Итогом обсуждения должны стать реально работающие механизмы кадрового обеспечения IT-отрасли, в том числе кадрового наполнения её педагогического состава, что особенно актуально в нынешнем 2023 году, который Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.Завершая обсуждение, модератор мероприятия, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сказал, что ИТ-специалисты — это живые люди со своими проблемами, ожиданиями, амбициями.«Здорово, что государство таргетирует соответствующие направления, предоставляет как можно большие возможности для развития ИТ-сферы, выделяет дополнительные бюджетные места в вузах, развивает ДПО [дополнительное профессиональное образование], о чем мы тоже сегодня поговорили, это правильно. На мой взгляд, тенденции положительные, их надо развивать дальше», — заключил Вадим Виноградов.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/178776