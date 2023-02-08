Стало известно, где во Владимирской области установят еще 13 камер видеонаблюдения за...

Стало известно, где во Владимирской области установят еще 13 камер видеонаблюдения за дорогами.Общая сумма контракта. размещенного на сайте госзакупок, поти 13 миллионов рублей. То есть, миллион за каждый пункт видеонаблюдения.Назначение видеокамер: Оказание услуг по выполнению монтажа и пусконаладочных работ стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.Известны и адреса будущих мест слежения:Владимир, пр-т Ленина в районе дома № 42;Владимир, ул. Мира в районе дома № 15;Владимир, ул. Мира в районе дома № 36;Владимир, ул. Мира в районе дома № 63;Владимир, ул. Студеная гора в районе дома № 1а;Гусь-Хрустальный, пр-т 50-летия Советской власти, дом № 26;трасса «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на 30 километре 0 метре (с. Черкутино);трасса «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на 62 километре 0 метре;трасса «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на отрезке со 115 километра 0 метра до 115 километра 600 метра;трасса «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» на отрезке с 11 километра 0 метра до 11 километра 520 метра;трасса «Владимир — Улыбышево — Коняево» на отрезке с 5 километра 850 метра до 6 километра 100 метра.Срок исполнения контракта - до конца марта, говорится в условиях лота.Напомним, что ранее му уже сообщали: во Владимире установят три новых камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.Фото: pxfuel.com