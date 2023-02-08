Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.
- Недоремонт
Крышу отремонтировали - но лучше не стало. Жертвы недобросовестного капитального ремонта просят прокуратуру разобраться в их коммунальных проблемах.
- Памяти жертв
"Моя мать - секретарь Ангела смерти". Делегация из Израиля побывала на спектакле владимирской драмы.