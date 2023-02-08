Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Нестимулирующие планы Почему долги...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Нестимулирующие планыПочему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.- НедоремонтКрышу отремонтировали - но лучше не стало. Жертвы недобросовестного капитального ремонта просят прокуратуру разобраться в их коммунальных проблемах.- Памяти жертв"Моя мать - секретарь Ангела смерти". Делегация из Израиля побывала на спектакле владимирской драмы.