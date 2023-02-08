Они просят президента помощи в достройке дома.

Во Владимире дольщики ЖК «Дуброва парк» записали видеообращение к Владимиру Путину. Оставшиеся без квартир горожане просят президента о помощи.Жилой комплекс строится шестой год. В эксплуатацию ввели всего две новостройки из пяти. Срок сдачи трёх объектов до 2024 года. Владимирцы ждут 845 квартир, но все «свечки» находятся в низкой степени готовности, но стройка стоит.Местные власти, ссылаясь на отсутствие у застройщика (в отношении компании уже почти год расследуется уголовное дело), реальной возможности достроить три корпуса, добиваются банкротства компании. В этом случае собственники недвижимости получат компенсации.«Строительные работы не ведутся, фактически мы являемся обманутыми, но дом не признан проблемным. При этом многие дольщики платят ипотеку и вынуждены снимать квартиры. Мы устали ждать, достройте наш дом», - пожаловались владимирцы Владимиру Путину.Видео: Чеснок Медиа.