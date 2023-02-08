Во Владимирской области будет расследовано дело о гибели мужчины на пожаре. 6 февраля в 15 часов...

Во Владимирской области будет расследовано дело о гибели мужчины на пожаре.6 февраля в 15 часов 15 минут из поселка Городищи Петушинского района поступил сигнал о возгорании в квартире.Наблюдалось сильное задымление в подъезде, дым шел из окна квартиры на 5-м этаже.С использованием спасустройств были спасены и выведены 2 человека, ещё 10 человек эвакуированы. На площади 1 кв.м., пострадал диван и внутренняя отделка квартиры, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В квартире был обнаружен мужчина без сознания, спаси ему жизнь медикам не удалось, они констатировали смерть пострадавшего.По предварительной версии, к пожару могла привести оставленная без присмотра непотушенная сигарета.По факту гибели 6 февраля на пожаре в поселке Городищи Петушинского района 43-летнего мужчины следователи СК России проводят доследственную проверку, сообщила пресс-служба СУ сК по Владимирской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.