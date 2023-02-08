Во Владимирской области с 2023 года изменились правила выплат родителям и медработникам. С начала...

Во Владимирской области с 2023 года изменились правила выплат родителям и медработникам.С начала года в стране действует ряд нововведений, которые коснулись выплат пособий разным категориям граждан. Это единое пособие родителям, специальная выплата медицинским работникам и индексация некоторых других мер поддержки. Подробности у Анастасии Сахаровой.Только за январь единое пособие для родителей было назначено более чем десяти тысячам семей с детьми и семистам женщинам, которые еще только ждут малыша. В новом году региональный социальный фонд уже перечислил владимирским семьям более 106 миллионов рублей. Одна выплата - от 50 до 75 процентов от минимального размера оплаты труда. Для получения достаточно подать заявление через Госуслуги. Пособие заменило нуждающимся семьям ряд других мер поддержки. А также расширились возможности по применению материнского капитала.Антон Курбаков, управляющий отделением Социального фонда России по Владимирской области:- Ежемесячные выплаты из материнского капитала можно получить на всех детей в возрасте до трех лет. При этом семьи, которые имеют небольшой доход, одновременно могут получить и единое пособие, и ежемесячные выплаты из средств материнского семейного капитала на одних и тех же детей.Также с 1 февраля на 11,9 процента проиндексированы ряд пособий и мер поддержки. К примеру, это затронуло материнский капитал. Его сумма выросла на 62 тысячи рублей - на первого ребенка и на второго - на 82. Индексация коснется и выплат инвалидам всех групп и детских пособий. Вся информация на сайте фонда. Также российское правительство уже перечислило первые специальные выплаты медработникам.Антон Курбаков, управляющий отделением Социального фонда России по Владимирской области:- В начале каждого месяца в течение 10 рабочих дней медицинские организации предоставляют нам реестр медицинских сотрудников, кому положена эта выплата. За выплатой обращаться не нужно, заявления писать, документы - не надо. Выплаты поступают в течение семи рабочих дней после поступления реестров из медицинских организаций.Выплаты уже получили более 900 медиков области. Сумма - до 18 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и учреждения. Поддержка молодых семей и медработников - одна из задач, которые поставил перед правительством Президент Владимир Путин.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. “Вести-Владимир”