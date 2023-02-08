Жизнь Светланы Ходченковой круто изменилась.

Жизнь Светланы Ходченковой круто изменилась.Российская актриса Светлана Ходченкова добилась больших высот в карьере. В ее фильмографии порядка 100 ролей. А все началось с фильма Станислава Говорухина "Благословите женщину", в котором артистка сыграла главную героиню. Тогда ей было всего 19 лет.Такая удача в самом начале карьеры, можно сказать, была предопределена. Астролог Ольга Фрост рассказала, что Светлана находится под Парусом – четырехкратной конфигурации счастья и удачи. Эти Паруса притянули к точкам успеха гороскопа Ходченковой ключевые точки в космограмме Говорухина.То есть Светлана и Станислав Сергеевич были очень близки по духу. По словам Фрост, Марс Говорухина (планета, отвечающая за действие и реализацию идей) оказался в точном соединении с Луной Светланы (означает "женскую сущность"). А ведь фильм "Благословите женщину" был как раз таки про роль женщины в жизни мужчины.Так что, благодаря астрологу уже не скрыть, насколько связаны духовно были Светлана Ходченкова и Станислав Говорухин. Конечно, ходили слухи о романе актрисы и женатого режиссера, но они так и не получили подтверждение. Известно лишь то, что Станислав Сергеевич восторгался талантом артистки, проявлял по отношению к ней заботу, смотрел на нее с восхищением.