Фигуранту грозит реальный срок.

Жителя Александрова осудят за гранаты в парке. В результате ЧП пострадали пять человек.Гособвинение передало в суд уголовное дело против 39-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство, а также в незаконной покупке взрывного устройства.По версии следователей СУ СК, днём 25 апреля прошлого года пьяный мужчина гулял по порку вблизи дома № 17 по улице Фабрика Калинина. Рядом стояли чиновники и представители подрядчика, которые обсуждали благоустройство общественного пространства. Гражданин возмутился тем, что власти якобы хотят спилить несколько деревьев. Началась ссора. Злоумышленник достал «РГД-5», выдернул чеку и бросил гранату в людей. После взрыва пять человек получили ранения различной степени тяжести.На александровского «Рэмбо» завели уголовное дело. Через два дня его . Материалы рассмотрит Александровский городской суд. Фигуранту грозит реальный срок.