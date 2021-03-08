В городе Карабаново Александровского района загорелся многоквартирный дом. ЧП произошло вечером 7 марта на улице Чулкова. Как выяснили огнеборцы, часть помещений в доме нежилые. Горела

В городе Карабаново Александровского района загорелся многоквартирный дом. ЧП произошло вечером 7 марта на улице Чулкова. Как выяснили огнеборцы, часть помещений в доме нежилые. Горела кровля здания. Спасатели не дали пламени распространиться на весь дом и потушили возгорание на 5 квадратных метрах. Сгорел обрешетка кровли дома. Никто не пострадал. На пожар выезжали 19 огнеборцев и