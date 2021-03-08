Спасатели оригинально поздравили прекрасный пол с праздником.

Систему МЧС невозможно представить без женщин. Представительницы прекрасного пола занимают посты диспетчеров пожарно-спасательных частей, пунктов пожарной связи, психологов, специалистов по работе с документами, занимаются профилактикой и дознанием, а также работают в пресс-службе ведомства.Спасатели Владимирской области всегда творчески подходят к вопросу поздравления дорогих и прекрасных коллег.Так, в Первом пожарно-спасательном отряде состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню - 8 марта. Мужская часть коллектива поздравила сотрудниц с праздником, а также поблагодарила за профессионализм и поддержку.Ковровские пожарные подготовили для самых активных и красивых девушек Коврова квест - «Суперледи». Их облачили амуницию спасателей. По сигналу тревоги они выехали к месту условного возгорания. В горящее помещение необходимо было попасть, разобрав гидравлическим инструментом оконные решётки. Внутри - потушить огонь, обнаружить в задымлённом помещении пострадавшего, спасти его и оказать первую помощь.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, благодаря подсказкам сотрудников ведомства , девушки справились с испытаниями на отлично и получили заряд незабываемых, положительных эмоций.В пожарно-спасательном отряде Вязниковского гарнизона для женщин подготовили творческий сюрприз - оригинальное поздравление и фото.