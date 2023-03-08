Лучше отказаться от ядерной смеси.
Лучше отказаться от ядерной смеси.
Разговоры о вреде
различных алкогольных напитков — это тема, постоянно поднимающаяся в обществе.
Нет ни одного медицинского канала или эксперта, который бы не затронул эту
тему. решил узнать о наиболее опасном алкогольном коктейле,
пообщавшись с врачами.
Медики назвали алкогольный
напиток, который может представлять смертельную угрозу для человека. Самая
опасная увеселительная жидкость — это коктейль из алкоголя и энергетиков.
Сочетание добавок
и алкогольных напитков может серьезно навредить работе сердца. Фактически, эти
два ингредиента и так по отдельности оказывают мощное воздействие на
сердечно-сосудистую систему. Одновременное использование нагрузок этих двух компонентов
может привести к серьезным проблемам — например, к тахикардии и аритмиям.
А так называемое
«пьяное» употребление, когда этот коктейль часто пьют в больших количествах,
может привести даже к летальному исходу — сердце просто не справляется с такой
большой нагрузкой.
Ранее, стало
известно, что безалкогольное пиво в некотором смысле даже полезно организму.
Оно стимулирует выработку желудочного сока. А вот вино — наоборот, не несет в
себе ничего, кроме аромата и добавок.