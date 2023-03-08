Видеообращение опубликовал владимирский военкор Роман Боровков.

Мобилизованные из Александровского и Гусь-Хрустального районов, находящиеся в зоне СВО, поздравили женщин с 8 Марта. Видеообращение опубликовал владимирский военкор Роман Боровков.Военнослужащие передали привет мамам, жёнам и детям, а также пожелали им счастья, любви и здоровья.«Мужчины делают свою боевую работу, а женщины хранят домашний очаг. И одно без другого просто невозможно. Мужчины сильны и отважны, когда знают, что их ждут и любят. Женщины счастливы, когда знают, что они защищены. С праздником, дорогие наши!», - написал Роман Боровков под видео.