В Гусь-Хрустальном проведут проверку по делу об обрушении крыши веранды детского сада. Об этом в пресс-службе областной прокуратуры сообщили 7 марта. Как считают в надзорном ведомстве,

В Гусь-Хрустальном проведут проверку по делу об обрушении крыши веранды детского сада. Об этом в пресс-службе областной прокуратуры сообщили 7 марта. Как считают в надзорном ведомстве, причиной обрушения мог стать несвоевременно убранный снег. В результате проверки оценку дадут и действиям работников учреждения дошкольного образования. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!