Во Владимире прошел финал конкурса «Лучший муниципальный служащий». На днях подвели итоги...

Во Владимире прошел финал конкурса «Лучший муниципальный служащий».На днях подвели итоги городского конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации города Владимира».В этом году 1 место присудили консультанту отдела экологии управления по охране окружающей среды - Ирине Кузьменко.Она представила свой проект под названием «Концепция озеленения города Владимира». Приступить к его реализации Ирина Кузьменко планирует уже этой весной.2 место с проектом «Интеллектуально-спортивные игры. Развитие и достижения» занял начальник отдела управления по физической культуре, спорту и молодежной политике - Алексей Блинов.3 место - у начальника отдела контроля и анализа управления секретариата главы администрации - Ксении Морозовой. Она представила на конкурс проект «Работа в платформе обратной связи на уровне местного самоуправления».Теперь победительнице конкурса - Ирине Кузьменко предстоит выступить на региональном этапе. Об этом сообщает администрация города Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/