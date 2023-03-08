Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни.

Во Владимирской области 11 марта ожидаются заморозки до -25 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики.В ближайшие сутки за окном будет от -5 до +1. В праздничный день, 8 марта, прогнозируется переменная облачность и сильный снегопад. В связи с чем возможно возникновение ЧС, ДТП, аварий в системе ЖКХ и обрушение слабоукрепленных, широкоформатных, а также ветхих конструкций.В четверг также выпадет небольшой снег, но за окном будет практически полный штиль. В пятницу столбик термометра опустится до -5, а в ночь на 11 марта до -25. Впрочем, уже днём владимирцев ожидает потепление до -3.