Во Владимирской области дом остался без юридического и почтового адреса. Как жить если твоего...

Во Владимирской области дом остался без юридического и почтового адреса.Как жить если твоего адреса официально не существует, а все попытки узаконить прописку, остаются без результата? Наш корреспондент Максим Калашников встретился с жителями села Новоалександрово попавшими в такую сложную ситуацию.Очистные сооружения, ряд 10 - не адрес, а одно название - фикция - говорят жители села Новоалександрово. Дом Василия Грубого стоит в границах населённого пункта. Есть свет, подведена вода. Но нет почтового адреса. И в этом корень всех проблем.Василий Грубый, житель села Новоалександрово:- Приехали дети. Внучка заболела. Вызывали скорую помощь. Проблема - не знают куда ехать. Приходится встречать, объяснять диспетчеру как сюда добраться.Мужчина говорит, что не раз обращался к муниципальным властям. Ответ каждый раз простой - на проект денег нет. В беде Василий Яковлевич не одинок. Его сосед, Денис Сидоров в 2019 году купил здесь участок, своими руками построил дом. Всё на законных основаниях. Когда решил подвести к дому газ - не смог войти в программу догазификации. Одна из причин - у здания нет юридического адреса.- В итоге я просто плюнул на всё. Накопили с супругой денег. Запустили во это ШРП и включили газ. Приехали, жить стали.Денис - многодетный отец. Вместе с супругой воспитывает пятерых детей. Четверо - несовершеннолетние и живут с родителями. Глава семейства единственный, кто прописан в доме. Но получается, что запись в паспорте - филькина грамота. Официального адреса у него нет.Денис Сидоров, житель села Новоалександрово:- Нам просто отказали в страховке дома. По той причине, что его как бы и нет дома. Страховать нечего. Говорят - у вас нет официального адреса и мы не можем вам застраховать дом именно как жилой дом. Можем застраховать как сарай, как дачу, как гараж. А как жилой дом - они не могут застраховать.Мы попытались прояснить ситуацию в местной администрации. Главы поселения на месте не оказалось. Сотрудница, отвечающая за земельные отношения, на вопросы отвечать не захотела.- Можно с вами поговорить?- Я, к сожалению, комментариев не буду никаких давать без руководства. Поэтому - нет.В прокуратуре, куда в поисках правды обратился Сидоров, заявляют - доводы заявителя обоснованы. Необходимые меры уже приняты.Татьяна Логинова, старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью:- В настоящее время администрацией района главе Новоалександровского сельского поселения направлена информация о необходимости присвоения домовладения Сидорова соответствующего адреса. До тех пор, пока адрес не будет присвоен домовладению, ситуация находится на контроле Суздальского межрайонного прокурора.Новый адрес - Хотенский проезд- по названию соседнего села. Жители надеются, что многолетняя борьба наконец-то завершится и им больше не нужно будет объяснять скорой и другим службам как проехать до их домов.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.