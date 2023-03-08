Во Владимирской области прокуратура добивается наказания виновных в нарушении трудовых прав...

Во Владимирской области прокуратура добивается наказания виновных в нарушении трудовых прав медиков.Прокуратурой Камешковского района в ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» установлены факты нарушения предусмотренных Трудовым кодексом РФ сроков оплаты отпуска 3 работникам.По фактам выявленных нарушений в адрес главного врача указанного учреждения прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.В ГБУЗ ВО «Патакинская туберкулезная больница», ГБУЗ ВО «Областной госпиталь для ветеранов войн» выявлены нарушения в части несоответствия должностных окладов медицинских работников, указанных в трудовых договорах, окладам, указанным в постановлении администрации Владимирской области.В трудовых договорах работников отсутствуют условия труда на рабочем месте, а также условие о повышенной оплате труда по результатам проведенной специальной оценки и сведения об ознакомлении работников с условиями труда на рабочем месте.Кроме того, в трудовых договорах сотрудников ГБУЗ ВО «Патакинская туберкулезная больница» имеется отсылочная норма о выплате стимулирующих выплат в соответствии с коллективным договором. При изучении коллективного договора установлено, что в нем установлена стимулирующая выплата за сложность, напряженность и качество работы. Но при этом не определены конкретные размеры и условия ее осуществления, уточнили в ведомстве.По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главных врачей учреждения здравоохранения также внесены представления, которые рассмотрены и признаны обоснованными, в отношении должностных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.Кроме того, на Положения об оплате труда, противоречащее требованиям федерального законодательства прокурором района принесены протесты.Фото ГТРК "Владимир"