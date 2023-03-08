Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль капитальный ремонт 309 домов.
В ходе ранее...
Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль капитальный ремонт 309 домов.
В ходе ранее проведённой прокуратурой региона проверки установлено, что на 2023 год запланирован капитальный ремонт 309 домов на сумму 1,9 млрд. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее Фондом допускались упущения при осуществлении контроля за исполнением подрядными организациями договорных обязательств, о чем свидетельствует надзорная деятельность прокуроров, в ходе которой выявлялось необеспечение Фондом своевременности проведения работ капитального характера.
Данные факты не являлись единичными, по всем нарушениям в прошедшем году приняты меры реагирования.
Непринятие Фондом в 2023 году действенных мер, направленных на своевременное и качественное выполнение предусмотренных мероприятий может привести к нарушению прав собственников жилья на благоприятные условия проживания, в связи с чем генеральному директору НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» объявлено предостережение.
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