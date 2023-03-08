Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль капитальный ремонт 309 домов. В ходе ранее...

Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль капитальный ремонт 309 домов.В ходе ранее проведённой прокуратурой региона проверки установлено, что на 2023 год запланирован капитальный ремонт 309 домов на сумму 1,9 млрд. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ранее Фондом допускались упущения при осуществлении контроля за исполнением подрядными организациями договорных обязательств, о чем свидетельствует надзорная деятельность прокуроров, в ходе которой выявлялось необеспечение Фондом своевременности проведения работ капитального характера.Данные факты не являлись единичными, по всем нарушениям в прошедшем году приняты меры реагирования.Непринятие Фондом в 2023 году действенных мер, направленных на своевременное и качественное выполнение предусмотренных мероприятий может привести к нарушению прав собственников жилья на благоприятные условия проживания, в связи с чем генеральному директору НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» объявлено предостережение.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos