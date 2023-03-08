Во Владимирской области статистики создали обобщенный портрет местной жительницы. А теперь - о...

Во Владимирской области статистики создали обобщенный портрет местной жительницы.А теперь - о портрете "Женщины Владимирской области" глазами статистики. Его специально к главному весеннему празднику составили сотрудники Владимирстата. Интересные факты и цифры - в обзоре Марии Платанюк.- Горожанка. Сорока шести лет. Родилась и живёт во Владимирской области. Замужем. Воспитывает одного ребёнка. Образование высшее или среднеспециальное. Основной доход- зарплата. Так выглядит среднестатистическая жительница 33-его региона.В основе "общего портрета"- данные Всероссийской переписи населения. Из одного миллиона трехсот сорока восьми тысяч жителей области переписчики насчитали 736 тысяч 484 женщины. Так что представительниц прекрасного пола по-прежнему больше чем мужчин.ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - 736 500 ЖЕНЩИНЖЕНЩИН - 54,6%,МУЖЧИН - 45,4 %СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ГОРОЖАНОК - 45 ЛЕТСРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЖИТЕЛЬНИЦ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ - 47 ЛЕТВ БРАКЕ - 258 684 ЖЕНЩИНЫСВОБОДНЫ ОТ БРАЧНЫХ УЗ - 75 423 ЖЕНЩИНЫНА ОДНУ ТЫСЯЧУ ЖЕНЩИН - 1424 РЕБЁНКАВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - У 133 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН54 с половиной процента женщин против 45 с половиной процентов. Правда, гендерная диспропорция проявляется с годами. До 30 лет на тысячу мужчин приходится 943 женщины.А вот после 30-летнего возраста, на тысячу мужчин- уже 1324 дамы.Горожанок - почти 578 тысяч. А вот жительниц сёл и деревень - свыше 158 тысяч с половиной. Средний возраст женщин, которые живут в городе - 45 лет. На селе- среднестатистическая женщина постарше. Ей 47.Большая часть женщин связана брачными узами. В официальных отношениях- почти 259 тысяч женщин. В незарегистрированном браке - почти 22 тысячи землячек.Никогда не состояли в браке почти 75 тысяч жительниц области. В разводе- свыше 64 с половиной тысяч.Данные об образовании указали 612 тысяч женщин.Высшее образование - у 133 тысяч женщин. Неоконченное высшее - у 9 тысяч четырёхсот женщин. Среднее профессиональное образование - у двухсот тридцати одной тысячи представительниц прекрасного пола.А что по главному предназначению- быть мамой? В среднем на тысячу женщин приходится 1424 ребёнка. Большинство горожанок остановилось на рождении только одного ребёнка. А вот жительницы сёл, как правило, мамы дважды.Таковы праздничные цифры и факты. О тех - и сегодня без ложной скромности - кто, украшает этот мир.