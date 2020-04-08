В одном из многоквартирных домов села Фелинское Нижегородской области накануне произошел взрыв газа. В результате обрушились два этажа здания, сообщает телеканал . Из-за взрыва ..

В одном из многоквартирных домов села Фелинское Нижегородской области накануне произошел взрыв газа. В результате обрушились два этажа здания, сообщает телеканал "".Из-за взрыва пострадали шестеро человек. В ликвидации последствий аварии участвовали 183 человека и 34 единицы спецтехники. Под завалами нашли двоих людей: один из них выжил, другой – умер. В настоящее время их личности устанавливаются. Спасатели продолжают устранять последствия случившегося.