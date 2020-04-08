Вечером 8 апреля на западе Москвы случилось ЧП. На 3-й Мякининской улице загорелся дом престарелых, сообщает ТАСС. В здании плотное задымление. По словам очевидцев, более 50 человек просят о ..

Вечером 8 апреля на западе Москвы случилось ЧП. На 3-й Мякининской улице загорелся дом престарелых, сообщает ТАСС.В здании плотное задымление. По словам очевидцев, более 50 человек просят о помощи из окон. На место были отправлены автобусы для временного размещения людей, сообщает телеграм-канал 360tv.ru.