У пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19 без ярко выраженных симптомов, обнаружили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал портал Радиологического ..

У пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19 без ярко выраженных симптомов, обнаружили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал портал Радиологического общества Северной Америки.Специалисты изучили анализы заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess. Оказалось, что у 76 из 140 инфицированных болезнь протекала без симптомов. При этом у большинства из таких пациентов – 46 – были изменения в легочной ткани. Таким образом, даже при легком течении болезни организму наносится вред.