Постановление главы администрации скорректировано.
Мэр Владимира Андрей Шохин скорректировал постановление «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города». Теперь в документе появились даты общегородских субботников - 17 и 24 апреля, в которых примут участие горожане.
Ранее региональный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал привлечь население к уборке городов и районов.
Напомним, что первоначально озеленение и санитарную очистку областного центра проводить только силами городских учреждений ЖКХ.
Руководителям структурных подразделений поручено выполнить весь необходимый комплекс работ на закреплённых за ними территориях.
Особое внимание будет уделяться ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся на балансе ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.