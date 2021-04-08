Постановление главы администрации скорректировано.

Мэр Владимира Андрей Шохин скорректировал постановление «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города». Теперь в документе появились даты общегородских субботников - 17 и 24 апреля, в которых примут участие горожане.Ранее региональный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал привлечь население к уборке городов и районов.Напомним, что первоначально озеленение и санитарную очистку областного центра проводить только силами городских учреждений ЖКХ.Руководителям структурных подразделений поручено выполнить весь необходимый комплекс работ на закреплённых за ними территориях.Особое внимание будет уделяться ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся на балансе ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.