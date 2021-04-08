Еще 7 апреля, по мнению источника, Сипягин был только третьим в очереди на отставку. Анонимные телеграм-каналы выдали очередной “инсайд”. Губернатору Владимирской области предрекают

Еще 7 апреля, по мнению источника, Сипягин был только третьим в очереди на отставку. Анонимные телеграм-каналы выдали очередной “инсайд”. Губернатору Владимирской области предрекают скорую отставку, якобы он первый в очереди на увольнение среди всех глав регионов. Прогноз на вылет главы Тувы (он стоял первый в списке), а затем и Ульяновской области (по прогнозу был вторым)