В подъезде одного из жилых домов мужчина 1974 года рождения напал с ножом на девятилетнего мальчика, передает . С раной в шее ребенка доставили в больницу. Тем временем полиция смогла найти и ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2021-v-krasnoyarske-muzhchina-ranil-rebenka-nozhom.html" target="_blank">В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом</a> - В подъезде одного из жилых домов мужчина 1974 года рождения напал с ножом на девятилетнего мальчика, передает . С раной в шее ребенка доставили в больницу. Тем временем полиция смогла найти и ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2021-v-krasnoyarske-muzhchina-ranil-rebenka-nozhom.html]В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом[/url] - В подъезде одного из жилых домов мужчина 1974 года рождения напал с ножом на девятилетнего мальчика, передает . С раной в шее ребенка доставили в больницу. Тем временем полиция смогла найти и ..