В подъезде одного из жилых домов мужчина 1974 года рождения напал с ножом на девятилетнего мальчика, передает . С раной в шее ребенка доставили в больницу. Тем временем полиция смогла найти и ..

В подъезде одного из жилых домов мужчина 1974 года рождения напал с ножом на девятилетнего мальчика, передает . С раной в шее ребенка доставили в больницу. Тем временем полиция смогла найти и задержать нападавшего. Его мотивы теперь будет устанавливать следствие.