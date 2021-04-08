Местные юристы надули десятки доверчивых граждан.

Отделение Пенсионного фонда во Владимирской области засыпали заявлениями о перерасчёте размера пенсии. Как пояснили в ведомстве, юристы обманывают пожилых граждан обещаниями о возможном увеличении суммы выплат.По данным ПФР, консультанты расспрашивают клиентов о стаже, текущем размере пенсии, после чего предлагают помочь составить заявление на перерасчёт. Разумеется, услуга платная. В результате все клиенты юристов получают типовой договор, который не содержит конкретных доводов, а лишь ссылки на законы.В первом квартале 2021 года специалисты ведомства получили несколько десятков таких обращений. Добиться увеличения пенсии заявителям не удалось.В Пенсионном фонде напоминают, что для расчётов суммы выплат пенсионер может бесплатно обратиться в ПФР.