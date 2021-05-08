Джо Байден уверен, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом политик сообщил во время общения с прессой.

Джо Байден уверен, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом политик сообщил во время общения с прессой.Пресса активно обсуждает вероятную встречу лидеров России и США. Ряд экспертов убеждены, что данное событие может как минимум установить более стабильные отношения между двумя государствами или вовсе стать решающим шагом на геополитическом поле.Во время недавнего общения с прессой Джо Байден выразил уверенность, что переговоры с Владимиром Путиным состоятся уже в начале лета. Уточняется, что речь идет об июне.Журналисты попытались узнать более конкретные детали. Они спросили, возможно ли провести мероприятие в рамках европейского .Глава Белого дома отметил, что говорить о конкретном времени и месте на данный момент рано. "Я уверен, что мы сможем сделать это", — цитирует лидера демократов РИА Новости.Напомним, что Байден стал инициатором события, о котором идет речь, еще в апреле. предложил российскому главнокомандующему встретиться лично для обсуждения насущных вопросов.Этому предшествовало резонансное интервью Байдена, в котором он допустил переход на далекий от дипломатии язык в отношении Путина. Этот прецедент вызвал бурную реакцию не только в России, но и на международной политической арене.