Александр Лукашенко рассказал, как белорусская оппозиция финансирует протесты в стране. По его словам, в основе лежит коммерческий интерес.

Александр Лукашенко рассказал, как белорусская оппозиция финансирует протесты в стране. По его словам, в основе лежит коммерческий интерес.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередным громким заявлением. По словам политика, оппозиция руководствуется исключительно коммерческими интересами, когда проводит акции.Последний диктатор Европы заявил, что в его распоряжении находится информация, согласно которой его политическим оппонентам в значительной мере урезали финансирование. Лукашенко назвал примерные суммы, которые, по его мнению, предлагают людям за проведения акций против действующей власти.Так, как сообщил белорусский президент, за штурм резиденции в Озерном — готовы дать порядка десяти миллионов долларов. Кроме того, есть задачи, за которые готовы заплатить десятки миллионов долларов, уверен он.Фамилии людей, которые ввязываются в подобные авантюры, называть не стал. Белорусский лидер предложил журналистам самостоятельно выяснить их данные при необходимости.При этом Александр Григорьевич заверил, что "оппозиционеры-наемники" находятся и на территории России. подчеркнул, что уже донес эту информацию до Владимира Путина.