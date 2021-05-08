Неуважение к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацизма, непоправимым образом скажется на отношениях с Россией в будущем. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Неуважение к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацизма, непоправимым образом скажется на отношениях с Россией в будущем. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.США упиваются властью и экономикой, но победить в войне было невозможно без советского солдата, подчеркнул председатель ГД. Он напомнил, что вклад СССР в Победу ценили премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт."Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — отметил Володин.Развиваться можно только с опорой на уважение к старшим и преемственность поколений, уверен спикер. Европейские страны, которые пытаются переписывать историю, в итоге пострадают сами, добавил Володин.«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», — сказал он.Спикер напомнил о надругательствах над могилами павших, демонтаже мемориалов в странах, которые освободили советские солдаты.«Этого никто из нас никогда не простит», — подчеркнул председатель ГД.Он призвал зарубежных политиков не смешивать экономику и историческую память.В преддверии Дня Победы Вячеслав Володин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом.