Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Дня Победы посетил Тверскую область и возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. После этого председатель ГД пообщался с местными жителями. Один из интересовавших людей вопросов касался строительства дорог в Тверской области.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Дня Победы посетил Тверскую область и возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. После этого председатель ГД пообщался с местными жителями. Один из интересовавших людей вопросов касался строительства дорог в Тверской области.Тему состояния дорог в регионе подняла жительница деревни Погорелки, находящейся в 30 километрах от Ржева. Женщина пожаловалась на качество дорожного полотна и попросила решить наболевшую проблему."Мы 20 с лишним лет сюда ездим. Дороги кошмарные, не проехать", – возмутилась она.По словам Вячеслава Володина, в будущем до Ржева пройдет новая четырехполосная дорога. Проектная документация будет подготовлена уже в этом году."Со следующего года начнутся работы. Приезжать с Москвы будет более комфортно", – отметил спикер.