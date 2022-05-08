Попугай оставил последнее слово за собой.

Попугайоставил последнее слово за собой.Научить попугая говорить – не всегда хорошая идея. Вы можете получить не приятного собеседника, а своенравного соперника, который не лезет в карман за словом или целой фразой.Это поняла пользовательница социальной сети "Тик-Ток" с ником jako.gera. Она опубликовала видео, на котором ее смышленый попугай пытается заполучить газету. На кадрах слышно, как хозяйка запрещает птице трогать бумагу, но пернатый не из робкого десятка. "Сейчас получишь!", – пригрозил попугай, но все-таки проиграл эту битву. Раздосадованный питомец в завершение бросил: "Глупая ты баба!".