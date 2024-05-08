Во Владимире реализуют проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентов Онлайн сервис...

Во Владимире реализуют проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентовОнлайн сервис медицинских услуг стал доступнее. Государственные учреждения здравоохранения региона совместно с крупнейшим банком страны реализуют во Владимире проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентов. Все подробности в нашем материале.- Голосовой помощник говорит о том, что аппарат подключен. И переходим к замерам. Вчера, например, было у меня такое давление.Приложение "Умный мониторинг" позволяет пациенту наблюдать за своим здоровьем и передавать данные напрямую врачу. Ольга - в группе высокого риска, уже более 10 лет страдает гипертонией. По назначению лечащего врача теперь пользуется "умным" тонометром. И "держит руку на пульсе", систематически проверяя свое состояние.Ольга Груздева, пациентка:- В 6 утра и в 8 вечера я поставила на телефон напоминание. Ко мне приходит на телефон смс, что время подошло замеров. Это очень хорошо и очень удобно.Прибор измеряет артериальное давление, передает данные по блютузу на телефон, а затем через программу, установленную в телефоне, направляет показания на рабочий стол врача. В случае выявления у пациента серьезных нарушений, медики связываются с ним.- Это дисциплинирует пациента и мотивирует к приверженности следить за своим здоровьем. Что нужно померить, Да врач ведь сейчас все увидит.Елена Кулибаба, внештатный специалист - кардиолог Министерства здравоохранения Владимирской области:- Внедрение этого метода позволит улучшить качество лечения наших пациентов, качества наблюдения за ними в условиях поликлиники. Естественно снизить риск сосудистых катастроф и улучшить продолжительность жизни наших пациентов.Проект по дистанционному мониторингу пациентов реализуется около трех лет более чем в 60-ти субъектах Российской Федерации. И уже показал свою эффективность.Артем Ермаков, директор по реализации проектов в государственном сегменте компании "Сберздоровье":- Количество госпитализации, а также вызовов скорой медицинской помощи в регионах, где данный проект реализован, снизилось на 70 процентов. Смертность от сердечно - сосудистых заболеваний снизилась на 30 процентов. А у 76 процентов наблюдаемых пациентов нормализовалось состояние здоровья в течение от одного до 3 месяцев.Во Владимирской области проект запустили в начале марта. В нем уже свыше пятисот пациентов и 27 медучреждений. В рамках соглашения, которое подписал губернатор Александр Авдеев, в регион поставлено более тысячи пятисот тонометров.Приложение "Умный мониторинг здоровья" дает возможность следить не только за артериальным давлением , но и измерять уровень сахара в крови. Занимаясь привычными делами, пациент круглосуточно - под наблюдением.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести - Владимир"